LVBP: Magallanes cierra otra semana de ronda regular con saldo negativo

Los Navegantes del Magallanes tuvieron acción en la tarde de este lunes contra Caribes de Anzoátegui, aunque fue para cerrar sus compromisos de la octava semana. Y es que la cita en el Estadio Metropolitano de San Cristóbal debió jugarse el sábado, pero debido a problemas logísticos tuvieron que moverlo para este día.

De hecho, el careo del domingo entre carabobeños y orientales tampoco pudo desarrollarse, solo que por culpa de la lluvia. Sin embargo, el clima colaboró esta vez y al final se desarrolló un juego imperdible en la capital tachirense, con el único detalle que la Nave dejó escapar la victoria en la parte baja del noveno.

Otra mala semana para el Magallanes

Con esta caída en San Cristóbal, los Navegantes del Magallanes concluyeron la octava semana de ronda regular con récord negativo de dos victorias y tres derrotas. Es así como apenas cuentan con medio juego de ventaja sobre el último lugar de la clasificación, mientras que se alejaron a juego y medio del quinto puesto.

Previamente, los dirigidos por el manager Yadier Molina habían cedido en el enfrentamiento contra Leones del Caracas en el Estadio Monumental por 9 a 7. Cabe mencionar que esa fue su única presentación como visitantes, sin contar esta reciente en territorio tachirense.

Los otros tres compromisos de los filibusteros, en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, resultaron en victorias sobre Tigres de Aragua (7 a 0) y Caribes (8 a 7), así como un revés (6 a 4) ante la Tribu para iniciar esa octava semana.

Las próximas citas de Navegantes del Magallanes serán este miércoles y viernes, en condición de local, frente a Leones y Tiburones de La Guaira. A su vez, para el fin de semana tendrán par de juegos en Maracaibo ante Águilas del Zulia.