Nuevas oportunidades: Aprendices regresan al programa oficial este domingo en La Rinconada

Luis Gota y Bragham Zapata cuentan con el respaldo del entrenador Henry Trujillo para sus compromisos en la segunda carrera y la competencia de los acumulados

Por

Gustavo Mosqueda
Martes, 10 de marzo de 2026 a las 01:15 pm
Foto: José Antonio Aray
El óvalo de La Rinconada se prepara para una de sus jornadas más ambiciosas del primer trimestre del año. Este domingo, el principal recinto hípico del país abre sus puertas para un programa de trece competencias, donde la calidad de los ejemplares y la presencia de figuras internacionales prometen un espectáculo de alto nivel para la afición.

Lo selectivo marca la pauta: La Rinconada 

La cartelera dominical destaca por la inclusión de cuatro pruebas de corte selectivo. Estos eventos no solo representan un reto para los preparadores locales, sino que sirven de vitrina para una renovada caballada de ejemplares importados. La integración de estos purasangres fortalece el parque nacional y eleva el estándar competitivo gracias a sus destacados linajes. El objetivo de estos corredores trasciende las pistas: una campaña exitosa en Venezuela les abriría las puertas a un futuro rol como sementales en los principales haras de la nación.

Una visita internacional de prestigio

Uno de los focos de atención durante la tarde será el jinete de talla internacional Gustavo Calvente. El profesional llega a Caracas con una meta clara y una cuenta pendiente por saldar. Tras participaciones previas sin acceso al recinto de ganadores, el látigo internacional busca este domingo el triunfo que le permita "sacarse la espina" ante el público venezolano. Su presencia en el aparato de partidas añade un componente de jerarquía técnica a las pruebas centrales del programa.

El retorno de los aprendices al patio: Jinetes Aprendices 

La jornada también marca el regreso a la acción de dos jóvenes jinetes que buscan consolidar su espacio en la arena de Coche:

  • Luis Gota: El joven oriundo de Altagracia de Orituco, estado Guárico, retoma sus compromisos oficiales. El entrenador Henry Trujillo depositó su confianza en él para la conducción de The King Zeus, ejemplar que verá acción en la segunda carrera de la tarde.

  • Bragham Zapata: Con la experiencia previa de victorias en este circuito, Zapata vuelve a la escena con el respaldo del mismo preparador Trujillo. Su compromiso principal será sobre el lomo de Amigo Jorge, inscrito en la última competencia del programa, válida para los juegos de azar acumulados.

                                          

