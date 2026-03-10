Nuevas oportunidades: Aprendices regresan al programa oficial este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El óvalo de La Rinconada se prepara para una de sus jornadas más ambiciosas del primer trimestre del año. Este domingo, el principal recinto hípico del país abre sus puertas para un programa de trece competencias, donde la calidad de los ejemplares y la presencia de figuras internacionales prometen un espectáculo de alto nivel para la afición.

Lo selectivo marca la pauta: La Rinconada

La cartelera dominical destaca por la inclusión de cuatro pruebas de corte selectivo. Estos eventos no solo representan un reto para los preparadores locales, sino que sirven de vitrina para una renovada caballada de ejemplares importados. La integración de estos purasangres fortalece el parque nacional y eleva el estándar competitivo gracias a sus destacados linajes. El objetivo de estos corredores trasciende las pistas: una campaña exitosa en Venezuela les abriría las puertas a un futuro rol como sementales en los principales haras de la nación.

Una visita internacional de prestigio

Uno de los focos de atención durante la tarde será el jinete de talla internacional Gustavo Calvente. El profesional llega a Caracas con una meta clara y una cuenta pendiente por saldar. Tras participaciones previas sin acceso al recinto de ganadores, el látigo internacional busca este domingo el triunfo que le permita "sacarse la espina" ante el público venezolano. Su presencia en el aparato de partidas añade un componente de jerarquía técnica a las pruebas centrales del programa.

El retorno de los aprendices al patio: Jinetes Aprendices

La jornada también marca el regreso a la acción de dos jóvenes jinetes que buscan consolidar su espacio en la arena de Coche: