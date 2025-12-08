LVBP: Caribes armó la fiesta en San Cristóbal tras dejar en el terreno al Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de San Cristóbal vivió un lunes fuera de lo común, ya que el Estadio Metropolitano abrió sus puertas para presenciar un gran encuentro de beisbol de la LVBP en su temporada 2025-2026. Allí, Caribes de Anzoátegui protagonizó un cierre épico para dejar en el terreno a Navegantes del Magallanes con marcador de 8 a 7.

Un juego histórico en San Cristóbal

La ofensiva de la Nave no tardó en hacer presente en la pizarra. En la misma primera entrada, un doble de Rougned Odor y un elevado de sacrificio de Yasiel Puig remolcaron las dos primeras carreras. Minutos después, en el segundo, Leandro Pineda sacó a relucir su poder con un jonrón solitario.

A la altura del cuarto, los filibusteros añadieron otra, esta vez cortesía de un sencillo productor de José Gómez. Cabe mencionar que, a la par de estas embestidas ofensivas, el abridor Ricardo Sánchez colgó ceros a lo largo de cinco capítulos.

Sin embargo, la Tribu pegó en entradas seguidas. En la baja del sexto, Balbino Fuenmayor se fue para la calle con un cuadrangular solitario; mientras que en el séptimo, Antonio Piñero empujó una con hit al jardín central.

El conjunto carabobeño no paró de atacar y extendió las diferencias en el séptimo, con el aporte nuevamente de Rougned Odor y Yasiel Puig; así como en el octavo, con un vuelacercas de José Gómez.

Pero los orientales no bajaron los brazos. Si bien la diferencia era amplia, Balbino Fuenmayor disparó un jonrón con dos compañeros en circulación para añadirle más picante a las cosas en la baja del noveno. Minutos más tarde, Herlis Rodríguez, oriundo del Estado Táchira, también se fue para la calle con dos abordo para concretar una remontada épica.

De esta manera, Caribes de Anzoátegui (22-20) logra un triunfo que les permite acercarse a dos juegos del primer lugar. Por su parte, Navegantes del Magallanes (20-23) pierde una oportunidad de oro para seguir escalando posiciones.