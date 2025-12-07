Se aseguraron los estrenos decembrinos: La combinación ganadora que dejó más de 20 mil dólares con los seis aciertos para el 5y6

Suscríbete a nuestros canales

Con una programación de 12 carreras sin pruebas selectivas de grado, se realizó este domingo 07 de diciembre en el hipódromo de La Rinconada, la cuadragésima séptima del tercer meeting del 2025.

Meridiano: Monto sellado y total a repartir en el 5y6 La Rinconada

El juego del 5y6 Nacional recolectó un monto récord sellado de Bs. 224.346.990,00 de los cuales Bs.31.408.578,60 se repartieron entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los tickets con 6 aciertos, se repartieron Bs. 121.147.374,60.

La Rinconada: Resultado de los ganadores en el 5y6 nacional

En la primera válida, séptima del programa, la victoria fue para el tresañero debutante Look at Daddy (número 2), con un dividendo de Bs. 1.440,28 a ganador y Bs. 730,90 a placé, con el jinete Kelvin Aray en yunta con Fernando Parilli Araujo.

En la octava carrera, que fue la segunda válida, el triunfo fue para el ejemplar, Freites Pe (número 2), con la monta de Ángel Ybarra, y entrenado por Antonio Bellardi. Dejó un dividendo arrojado de Bs. 106,26 a ganador.

La tercera válida, la ganó Renacer (número 4) con el jinete Jean Carlos Rodríguez, quien recibió las instrucciones de Freddy Petit, para arrojar el dividendo de Bs. 103,82 a ganador.

En la cuarta válida, el triunfo fue para la yegua Reina Fabricia (número 1), con la monta del experimentado Renier Rondón. La pupila de David Palencia dejó crono de 69’’3 para el tiro de 1.100 metros y abonó un dividendo de Bs. 352,65 a ganador.

Mientras tanto, el triunfo para la quinta válida es para Huracán Jesús (número 4) se alzó con la victoria con el aprendiz Luis Funez Jr., sobre los estribos y José Luis Balzán en el entrenamiento, por lo que pagó un dividendo de Bs. 262,31 a ganador.

En la última carrera de la jornada de La Rinconada, sexta válida, la yegua Benicia (ARG) (número 10), con la monta del aprendiz Oliver Medina y la preparación de Fernando Parilli Araujo se llevó la victoria. Pagó un dividendo de Bs. 175,56 a ganador y Bs. 345,86 el place.

Ganadores: Pagos los seis de la suerte La Rinconada

Los tickets ganadores con cinco aciertos fueron un total de (577), los cuales ganaron cada uno un monto total de Bs. 53.889,94. mientras que los ganadores con seis aciertos fueron (23) tickets, los cuales ganaron por un monto de Bs. 5.214.605,74 que, al cambio del dólar oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) es de $20.217,14.