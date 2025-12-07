Kelvin Aray vuelve al recinto de ganadores de La Rinconada con hijo de un ganador del Simón Bolívar (GI)

Suscríbete a nuestros canales

En pleno desarrollo de la reunión 47 de carreras, con un 5y6 que ya establece un nuevo récord de recaudación, se disputan las válidas programadas para este domingo 7 de diciembre del presente año. En esta jornada, el jinete aprendiz Kelvin Aray suma un total de tres montas. En la primera de ellas, el joven profesional regresa con éxito al recinto de ganadores del óvalo de Coche, lo que pone fin a una prolongada sequía.

Kelvin Aray: La Rinconada Victoria Reunión 47 Aprendiz

La primera válida se llevó a cabo a las 3:30 p.m. con una nómina inicial de 13 ejemplares nacionales e importados, todos de tres años, debutantes y no ganadores. El entrenador Fernando Parilli Araujo tomó en cuenta al aprendiz Aray para montar al ejemplar Look At Daddy.

Look At Daddy, un alazán de tres años, disputaba su carrera de estreno. Gracias a la inteligencia y pericia de Kelvin Aray, el purasangre logró mantenerse en la delantera para ganar una gran carrera en un cerrado final. El ejemplar Mr. Thunder descontó con fuerza en los metros finales, pero debió conformarse con el segundo puesto.

El ganador, nacido y criado en el Haras El Centauro, es un hijo de Tap Daddy, recordado por ganar el Simón Bolívar en 2018, en la madre Bielorrusa por Champlain.

El resultado generó sorpresa en taquilla al dejar un dividendo de Bs 1.440,28 a ganador y Bs 730,90 a placé. El tiempo final que agenció el ganador fue de 74,3. La pizarra la completaron Mr. Thunder (10) en el segundo lugar, Counsellor (8) tercero, Silvery Speed (3) cuarto y El Gran Sech (5) cerró la llegada.

Reencuentro con la victoria: La Rinconada Jinete Tiempo sin ganar

Este significativo triunfo permite a Aray reencontrarse con la victoria en La Rinconada. Su última conquista en el óvalo capitalino se registró el pasado 09 de mayo de este mismo año, día en que cruzó la meta en primer lugar con el caballo El Relámpago, bajo el entrenamiento del trainer Riccardo D’Angelo.

El reciente éxito no solo consolida su regreso a la pista, sino que proyecta a Kelvin Aray como un jinete a considerar para la próxima temporada con mayor cantidad de oportunidades.