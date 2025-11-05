Kelvin Aray reaparece a La Rinconada y espera unir partida con llegada con este ejemplar para la R42

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada es el lugar que dará inicio a la reunión 43 este domingo 09 de noviembre con una programación de 13 carreras sin cotejos selectivos.

El equipo de Meridiano Web asistió la mañana de este miércoles 05 de noviembre al óvalo de Coche para estar presente en la jornada de ajustes y en esta ocasión aprovechó la oportunidad de entrevistar al jinete aprendiz Kelvin Aray.

Kelvin Aray: Entrevista en vivo R43 La Rinconada

El destacado látigo reaparece el domingo en la arena caraqueña con un compromiso para el ciclo no válido de la presente jornada y de esta manera conocer las condiciones físico-atlética sobre este ejemplar.

Kelvin un saludo para ti y agradecido por la oportunidad de entrevistarte. Reapareces aquí a la arena de la Rinconada ¿Qué nos puedes comentar para nuestros lectores de Meridiano Web?

- Muy buenos días y un saludo para toda la afición hípica. Estoy profundamente agradecido con Dios y con la Virgen por estar nuevamente en La Rinconada, trabajando fuertemente. Igualmente, extiendo mi agradecimiento a los comisarios y a las autoridades hípicas por darme la oportunidad de volver a lo que más me gusta. Un especial reconocimiento es para el Superintendente, el señor Antonio Álvarez. De verdad que estoy sumamente agradecido.

Kelvin, para este domingo tienes un compromiso en la tercera competencia de la reunión 43, con el ejemplar Lord Inglés presentado por Vicenzo Di Luca, la cual llegaste a ganarlo en una oportunidad ¿Cómo estuvo su preparación?

- Sí, efectivamente, esta semana voy con la monta de Lord Inglés, un caballo que conozco a la perfección. De hecho, ya he ganado con él, además de obtener un segundo y un tercer lugar. La verdad, es un ejemplar que se entiende muy bien conmigo. Él tratará de unir partida con llegada, con el favor de Dios, y hacer lo mejor posible en esta reaparecida y nuevo comienzo.