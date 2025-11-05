Abraham Campos te pone a ganar: La opción que garantiza altos dividendos esta semana en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La actividad hípica nunca cesa. El óvalo de Coche abrirá, una vez más, sus puertas para ofrecer a la fanaticada una programación interesante de trece competencias.

Abraham Campos: La Rinconada Entrevista Reunión 43

La jornada trae el regreso de varios ejemplares de buen nivel, tanto nacionales como importados, que prometen un gran espectáculo. Meridiano Web estuvo presente, como de costumbre, en la mañana de ajustes en La Rinconada. El equipo acudió en busca de la información clave para este domingo nueve, con la finalidad de permitir que las partes involucradas orientaran directamente a los hípicos sobre sus compromisos.

Trainer arranca la faena con el tordillo Chamuel que todas las peleas ¿Qué nos puede decir?

-Sí, tengo compromisos muy interesantes en esta ocasión.

Con relación al potro Chamuel, diría que anda bastante bien. De hecho, cada vez que corre está figurando. Se mantiene en excelente estado, es un caballo sano y su condición es óptima. Repite su jinete habitual, Yonkleiver Díaz, y de verdad confío en que realizará una muy buena carrera.

Luego en la sexta carrera, ensillara a la rendidora Waya Waya con la monta del aprendiz Moncada.

- Sí, esta yegua se encuentra en una forma excelente.

Considero que es mi mejor carta para esta semana. La monta es del jinete aprendiz Moncada, quien además le proporciona un descargo. Su condición es óptima y, repito, tengo muchas expectativas puestas en ella para esta competencia.

5y6 nacional: Acumulados Presentados Ejemplares La Rinconada

Para cerrar en la carrera de los acumulados en recorrido de 1.100 metros, será el encargado de ensilla al castaño Verstappen.

- Este es un caballo que llevará en la silla a Samuel Yánez, quien le proporciona un descargo de tres kilos y medio.

A pesar de la presencia del ejemplar Juan Valdez que es de temer y se ve sobrado en el papel, como siempre digo, las carreras hay que correrlas.

Mi recomendado es una pieza clave para aquellas combinaciones exóticas con sorpresa o "batacazo". ¡Se los recomiendo enfáticamente! No lo dejen afuera.