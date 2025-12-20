Yangel Herrera sufre una nueva lesión y empieza a darle la razón al Girona

Suscríbete a nuestros canales

La salida de Yangel Herrera del Girona FC hacia la Real Sociedad en el mercado de verano de 2025 generó debate entre la afición y los analistas deportivos. El mediocampista venezolano había sido una pieza clave en el esquema de juego de los rojiblancos durante tres temporadas, siendo protagonista de 85 partidos oficiales y aportando goles y asistencias que ayudaron a consolidar al equipo en la élite del fútbol español y, particularmente, a lograr una histórica clasificación a la Liga de Campeones de la UEFA en la temporada 2023-24.

Desde una perspectiva deportiva, Herrera mostraba una progresión positiva en Girona, encajando tanto en la fase ofensiva como en las tareas de recuperación en el centro del campo. Sin embargo, su trayectoria reciente estuvo marcada por un patrón persistente de lesiones musculares que condicionaron su disponibilidad y rendimiento.

Incluso antes de su traspaso, el jugador sufrió una rotura de isquiotibiales que le mantuvo apartado de los terrenos de juego durante un tiempo considerable y que, según varias evaluaciones, influyó en el interés de Real Sociedad al considerarlo un fichaje de riesgo con potencial deportivo.

El calvario de Yangel Herrera

Una vez incorporado al equipo vasco, la situación no mejoró. Yangel Herrera llegó ya lesionado, lo que retrasó su debut hasta mediados de octubre, y desde entonces apenas ha podido disputar minutos en LaLiga. Su contribución en competición oficial con la Real ha sido mínima: unos pocos partidos antes de una nueva lesión, esta vez en el sóleo izquierdo, justo cuando se recuperaba del derecho, que podría mantenerlo fuera de competencia hasta 2026.

El impacto de estas circunstancias en la Real Sociedad ha sido notable, ya que el club depositó expectativas altas en Herrera como refuerzo para equilibrar la medular, pero su ausencia prolongada ha privado al equipo de contar con esa pieza justo cuando atravesaba dificultades competitivas. La gestión deportiva de esta temporada, incluida la planificación de la plantilla y la adaptación del entrenador al proyecto, se ha visto afectada por esta baja reiterada.