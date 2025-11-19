¡Malas noticias! Real Sociedad informa recaída de Yangel Herrera en su lesión

Suscríbete a nuestros canales

El mediocampista venezolano Yangel Herrera enfrenta un nuevo contratiempo en su temporada con la Real Sociedad, luego de sufrir una recaída en la lesión de su sóleo derecho. La situación preocupa al cuerpo técnico y a los aficionados, ya que el jugador apenas había iniciado su participación en la presente campaña.

“Su evolución marcará la disponibilidad”

Las pruebas realizadas por los servicios médicos del club confirmaron la recaída de la lesión muscular del mediocampista venezolano, y los especialistas destacaron que será la evolución del jugador la que determine su regreso a la cancha. Por ahora, no hay un pronóstico exacto sobre el tiempo de recuperación, lo que deja al mediocampista fuera de los planes inmediatos del equipo.

Esta nueva lesión se suma a un inicio de temporada complicado para Herrera, quien apenas ha podido disputar dos encuentros en la campaña 2025-2026. La Real Sociedad espera contar con él en plena forma más adelante, aunque el panorama exige paciencia y cautela.

Actualmente, el equipo de San Sebastián ocupa el puesto 14 de la tabla de posiciones, con 12 puntos. Hasta ahora, suman tres victorias, cuatro empates y cinco derrotas.