La Real Sociedad confirma la lesión de Jon Aramburu ¿Llegará con la Vinotinto?

Preocupación en San Sebastián y en el cuerpo técnico de la Vinotinto tras confirmarse la lesión del lateral venezolano Jon Aramburu. El joven defensor de la Real Sociedad sufrió un fuerte golpe en la cabeza durante el último partido de LaLiga, donde su equipo igualó 1-1 contra el Elche CF.

Tras las evaluaciones médicas del club vasco, se ha emitido un parte médico que confirma que el "Búfalo" padece un traumatismo craneoencefálico, lo que obliga a extremar las precauciones y pone en alerta su participación con la selección.

¿Cómo se produjo el golpe?

El incidente ocurrió cerca del tiempo de descuento del encuentro en un lance aéreo. Jon Aramburu recibió un impacto directo en la cabeza que le produjo una aparatosa brecha, obligando a su sustitución inmediata en el minuto 93 por Aritz Elustondo, en medio de la preocupación generalizada por la cantidad de sangre que manaba de la herida.

La confirmación del traumatismo implica que el jugador debe seguir un protocolo estricto de reposo y observación, siendo su disponibilidad un factor que dependerá únicamente de su evolución en los próximos días.

¿Riesgo para la Vinotinto?

La noticia llega justo cuando Jon Aramburu fue incluido en la convocatoria de la Vinotinto para la doble Fecha FIFA de noviembre, donde enfrentarán amistosos contra Australia y Canadá.

En caso de que su evolución permita su incorporación, es altamente probable que el entrenador interino, Fernando Aristeguieta, tomen una postura cautelosa. Lo más seguro es que, de viajar, Aramburu reciba un descanso programado en al menos uno de los dos encuentros, priorizando su recuperación total antes de exponerlo a un esfuerzo físico internacional.

El cuerpo técnico y la FVF estarán en comunicación constante con el equipo médico de la Real Sociedad para evaluar el estado del lateral, cuya presencia es fundamental para el proyecto de la selección, especialmente después de sus buenas actuaciones recientes.