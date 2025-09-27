Este es el historial de Jon Aramburu en sus duelos contra Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

El venezolano Jon Aramburu se prepara para su cuarto enfrentamiento contra el FC Barcelona, un duelo que genera gran expectativa en la afición criolla, especialmente ante la posibilidad de que el lateral de la Real Sociedad sea titular este domingo 28 de septiembre en Montjuic.

Hasta la fecha, el historial del "Búfalo" Aramburu ante el gigante catalán en LaLiga EA Sports es de tres partidos disputados, todos ellos con el lateral como parte del once inicial de la Real Sociedad.

El balance personal de Aramburu ante el Barcelona es de una victoria y dos derrotas, aunque en ninguno de los duelos ha logrado completar los 90 minutos.

Antecedentes de Jon Aramburu ante el Barça

1. Derrota por 2-0 (sustitución en el 70')

El primer cara a cara de Aramburu contra el Barcelona se saldó con una derrota por dos goles a cero. El defensor criollo tuvo participación como titular en su lateral, pero fue relevado en el minuto 70, sin poder evitar la caída de su equipo.

2. La única victoria (sustitución en el 61')

El momento cumbre en este historial es la única victoria que Jon Aramburu tiene ante el conjunto azulgrana. La Real Sociedad logró un valioso triunfo por 1-0. Pese al éxito colectivo, el venezolano fue sustituido al comienzo de la segunda mitad.

3. La goleada reciente (Sustitución en el 64')

El enfrentamiento más reciente es el más amargo para el lateral, ya que finalizó en una abultada goleada de 4-0 a favor del Barcelona. En este compromiso, el criollo también fue titular, pero salió del campo en el minuto 64.