El Barcelona buscará el liderato ante la Real Sociedad de Jon Aramburu (Previa)

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona tiene una oportunidad de oro este domingo 28 de septiembre para asaltar el liderato de LaLiga. Recibirá a la Real Sociedad en el Estadio Olímpico de Montjuic con un objetivo claro: aprovechar la humillante derrota de su archirrival, el Real Madrid, en el derbi madrileño.

Los dirigidos por Hansi Flick saltarán al campo con la presión, y a la vez la motivación, de saber que una victoria los colocaría en la cima de la tabla, arrebatándole la posición de privilegio a la "Casa Blanca", que cayó goleado por 5-2 ante el Atlético.

Hasta ahora, la temporada del Barça está siendo positiva e intentarán conseguir los tres puntos para tomar el mando de la competición y enviar un mensaje de autoridad a sus perseguidores.

La Real quiere alejarse del descenso

La Real Sociedad, por su parte, llega a Barcelona inmersa en una profunda crisis de resultados. El equipo de San Sebastián ha tenido un mal inicio de temporada, sumando apenas cinco puntos y ocupando la preocupante posición 17, coqueteando peligrosamente con la zona de descenso.

Para los aficionados "txuri-urdines", sacar un resultado positivo de Montjuic es una urgencia vital para recuperar la confianza y empezar a escalar posiciones en la tabla. El reto es mayúsculo, pero el equipo confía en la calidad de sus jugadores para dar la sorpresa y revertir esta mala racha ante uno de los gigantes de la liga.

Aramburu, posible titular

Desde la óptica venezolana, el partido presenta un aliciente especial con la presencia Jon Aramburu en la convocatoria de la Real Sociedad. El joven defensor es una pieza importante en el club y existe una alta expectativa de que pueda ser titular en el lateral derecho.

La otra figura venezolana en el equipo vasco, el mediocampista Yangel Herrera, lamentablemente continúa fuera de acción mientras se recupera de sus problemas físicos; por lo que, su debut tendrá que esperar.