¿Cómo fue la actuación de Salomón Rondón ante el Barcelona?

La situación del Real Oviedo en la tabla de clasificación, que ha caído a puestos de descenso con solo tres puntos, se ve reflejada en el rendimiento de su delantero estrella, Salomón Rondón.

El "Gladiador" venezolano, que llegó como una de las incorporaciones más destacadas del club, no ha logrado cumplir con las expectativas en este inicio de temporada y su actuación contra el FC Barcelona, a pesar de la ajustada derrota de su equipo, ha generado un profundo análisis.

El partido ante el Barça, en el que el Oviedo tuvo sus momentos pero terminó cediendo, fue un reflejo de la frustración que vive el atacante. Según el portal especializado Sofascore, la calificación final del criollo fue de 6.2, una nota que evidencia su falta de impacto en el desarrollo del juego.

Estadísticas preocupantes

Las cifras del encuentro son elocuentes y revelan las dificultades que está enfrentando Salomón Rondón en su nueva en la Liga Española, tras llegar desde el Pachuca de México.

Precisión de pases: Con un 59% de pases completados, el delantero mostró una imprecisión que afectó la fluidez del ataque del Oviedo.

Ocasiones falladas: A pesar de tener oportunidades para marcar, Rondón falló dos ocasiones claras, lo que agrava la preocupación por su falta de gol.

Duelos defensivos: Aunque intentó contribuir en la faceta defensiva con 7 duelos ganados de 12 intentos, su rol principal es el de un finalizador, y en este aspecto ha quedado a deber.

Pérdida de posesión: La estadística más alarmante es que el venezolano perdió la posesión del balón en 17 ocasiones, lo que generó constantes interrupciones y oportunidades para el rival.

Mal comienzo para "Salo"

El mal inicio de Salomón Rondón en su regreso al fútbol español se extiende a lo que va de la temporada. Aún no ha logrado marcar un gol y falló un penalti crucial en el primer partido contra el Villarreal, un momento que pudo haber cambiado el rumbo del encuentro y, posiblemente, del inicio de la campaña del Oviedo.

La afición y el cuerpo técnico del Real Oviedo confían en que el "Gladiador" revertirá su situación. Su trayectoria, que incluye etapas exitosas en ligas como la Premier League y la Liga MX, avalan su capacidad.

Sin embargo, con el equipo en una situación delicada en la tabla, la presión para que Salomón Rondón encuentre el camino del gol y se convierta en el referente ofensivo que tanto necesitan es cada vez mayor.