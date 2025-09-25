Fútbol Español

Así empató Eric García para Barcelona el duelo contra Real Oviedo de Salomón Rondón

Salomón Rondón previamente ha jugado en cuatro juegos de los cinco disputados por el Oviedo en La Liga

Por Meridiano

Jueves, 25 de septiembre de 2025 a las 04:53 pm
El equipo del FC Barcelona llegó a la sexta jornada para bajar el telón de la misma ante el Real Oviedo. El encuentro no se le estaba dando a los culés, tras perder parcialmente 1-0, con el gol de Alberto Reina en la primera parte. 

Sin embargo, los azulgranas han encontrado la primera sonrisa en el partido, con el tanto de la igualdad obra de Eric García al minuto 56', después de un desborde por izquierda de Ronald Araujo y aprovechar un rebote del guardameta Aron Escandell.

Hay que decir que en ese primer tiempo el venezolano Salomón Rondón fue parte de la acción de la sorpresa para el Oviedo, generando con su presión el error del guardameta catalán Joan García, que se la dejó servida a Reina para su remate desde el mediocampo.

 

