Así empató Eric García para Barcelona el duelo contra Real Oviedo de Salomón Rondón

El equipo del FC Barcelona llegó a la sexta jornada para bajar el telón de la misma ante el Real Oviedo. El encuentro no se le estaba dando a los culés, tras perder parcialmente 1-0, con el gol de Alberto Reina en la primera parte.

Sin embargo, los azulgranas han encontrado la primera sonrisa en el partido, con el tanto de la igualdad obra de Eric García al minuto 56', después de un desborde por izquierda de Ronald Araujo y aprovechar un rebote del guardameta Aron Escandell.

Hay que decir que en ese primer tiempo el venezolano Salomón Rondón fue parte de la acción de la sorpresa para el Oviedo, generando con su presión el error del guardameta catalán Joan García, que se la dejó servida a Reina para su remate desde el mediocampo.