El Barcelona deja a Salomón Rondón y al Real Oviedo en puestos de descenso (Resumen)

El FC Barcelona sufrió, pero logró un triunfo crucial por tres goles a uno en su visita al Real Oviedo en el Estadio Carlos Tartiere, sumando tres puntos que lo mantienen en la pelea por el liderato de LaLiga.

A pesar de no tener una noche perfecta, los dirigidos por Hansi Flick mostraron resiliencia y supo reponerse de un error inicial para asegurar la victoria.

Error de Joan García y remontada culé

El partido no comenzó de la mejor manera para el Barça. Un error garrafal del portero español Joan García, quien salió de su área de forma imprudente y perdió el balón, permitió que Alberto Reina marcara el primer gol del partido, dándole la ventaja al equipo local.

Sin embargo, en la segunda mitad, el Barcelona demostró su calidad ofensiva. El zaguero Eric García fue el encargado de igualar el marcador, mientras que Robert Lewandowski, le dio la ventaja a los azulgranas con un cabezazo preciso.

En la parte final del compromiso, el central uruguayo Ronald Araújo selló la victoria con el tercer gol, confirmando la remontada del conjunto catalán. Con este resultado, el equipo azulgrana se queda a solo dos puntos del Real Madrid, que lidera la clasificación con 18 unidades en seis jornadas disputadas.

La mala racha del Real Oviedo

Por su parte, el Real Oviedo no pudo defender su ventaja y se hundió en la tabla de posiciones. El equipo entra en zona de descenso con apenas tres puntos y sigue en una racha negativa.

Además, la falta de gol de su delantero estrella, Salomón Rondón, es una de las principales preocupaciones de la afición, que ve cómo su equipo no logra levantar cabeza.