Real Oviedo de Salomón Rondón vs Barcelona | Los azulgranas buscan romper el empate (En vivo)

El FC Barcelona sale con todo para enfrentarse al Real Oviedo en la sexta jornada de LaLiga, buscando mantener el ritmo en la parte alta de la tabla y no perderle la pisada al Real Madrid, quien se encuentra como líder en solitario con 18 puntos.

La alineación confirmada por Hansi Flick y su staff técnico es la siguiente:

Portero: Joan García

Defensas: Eric García, Ronald Araújo, Pau Cubarsí y Gerard Martín.

Centrocampistas: Marc Casadó, Pedri y Dani Olmo.

Delanteros: Raphinha, Ferrán Torres y Marcus Rashford.

El equipo culé presenta una formación con diversas bajas importantes como Lamine Yamal, Robert Lewandowski o Alejandro Baldé para este crucial partido fuera de casa, con un tridente ofensivo de gran poder de fuego y una línea de defensa joven pero sólida. Se espera un encuentro intenso en el Estadio Carlos Tartiere.

Por su parte, es importante mencionar que el delantero venezolano Salomón Rondón, también será titular por el lado del Real Oviedo, buscando reencontrarse con el gol ante un rival de alto calibre en España.