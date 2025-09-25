Luis de la Fuente se defiende del Barcelona: "No me interesa"

Suscríbete a nuestros canales

Luis de la Fuente, el seleccionador de España, ofreció una respuesta contundente a las críticas del entrenador del Barcelona, Hansi Flick, sobre la gestión de la lesión de Lamine Yamal.

El español fue preguntado por las declaraciones de Flick, quien había insinuado que la "Roja" no estaba cuidando adecuadamente al joven jugador, especialmente después de su reciente lesión.

En un tono firme y directo, De la Fuente zanjó la polémica con una frase tajante: "Hoy, en mi tierra, en este momento no me acuerdo de lo que ha dicho Flick, ni me interesa".

Dicha declaración no solo minimiza las palabras de Flick, sino que también reafirma la autonomía y el criterio del cuerpo técnico de la selección nacional. Su respuesta buscaba poner fin a un debate que, desde su perspectiva, es irrelevante para el trabajo del equipo.

¿De dónde surge la polémica?

La controversia surgió a raíz de la lesión de Lamine Yamal durante una concentración con la selección española. El extremo, una de las estrellas más importantes en la actualidad, regresó a Barcelona lesionado.

Esto llevó a Hansi Flick a expresar su preocupación públicamente, sugiriendo que la carga de partidos y el manejo de su joven estrella en el ámbito internacional no eran los más adecuados.

El ex técnico del Bayern Múnich afirmó que en España no cuidaban a Lamine Yamal, lo que generó un tenso cruce de declaraciones. Las palabras de De la Fuente son una respuesta directa a estas insinuaciones, defendiendo la profesionalidad de su equipo y su enfoque en la salud y el bienestar de los jugadores, sin ceder a presiones externas o comentarios de entrenadores de clubes.