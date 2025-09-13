Hansi Flick explota contra Luis de la Fuente y su gestión con Lamine Yamal

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona volverá a la acción este domingo 14 de septiembre después del parón de selecciones de 15 días. El cuadro culé lo hará ante el combinado de Valencia en un recinto atípico para este duelo, el Estadi Johan Cruyff, que no podrá ver minutos de la joven estrella azulgrana: Lamine Yamal.

Justamente, la razón de la ausencia del canterano para este partido fue lo que generó la cólera de Hansi Flick, técnico de los blaugranas, en la rueda de prensa de presentación del compromiso.

El técnico confesó que Lamine no podrá jugar ante Valencia por unas molestias en el pubis, que le impidieron también participar en la ronda de entrenamientos. Esta lesión se habría agravado en el paso por la selección en la fecha FIFA.

“(Lamine) No estará disponible para mañana. Es una lástima porque jugó con la selección con dolor, tuvo problemas. Jugó 79 y 73 minutos en cada partido, y entre los partidos no estuvo entrenando, y eso no es preocuparse de los jugadores. La selección española tiene el mejor equipo del mundo y los mejores jugadores del mundo en cada posición, son increíblemente buenos. Quizás habría que preocuparse más de los jugadores, es una noticia que me entristece”, comentó Flick para atizar a su homologo Luis de la Fuente.

Lamine Yamal podría perderse el estreno en Champions League

La situación con el jugador no solo podrían llevar a que se pierda el cotejo doméstico, sino también el estreno en la Champions League, previsto el 18 de septiembre ante el Newcastle. Así lo confirmó el propio Flick en la misma rueda de prensa.

“Tiene unas pequeñas molestias en el pubis. Se le han hecho pruebas, no va a estar disponible para el próximo partido e, incluso, está en duda para jugar con Newcastle”, aseguró el estratega alemán.

De igual forma habría que esperar al desarrollo de la recuperación del jugador para conocer si puede llegar a estar disponible en la competición europea.

Por su parte, volviendo a las declaraciones de Hansi Flick sobre Lamine Yamal y su lesión en la selección, desde el diario Sport se informó que en la RFEF se sorprendieron con las declaraciones del teutón porque afirman que en club blaugrana no mantuvo una comunicación sobre el tema.