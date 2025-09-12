El Barcelona suma una preocupación más por lesión de este jugador

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo dolor de cabeza podría asechar al FC Barcelona. El equipo azulgrana publicó el pasado 30 de agosto, un comunicado en donde anunciaron que Gavi estaría de baja para el encuentro frente al Rayo Vallecano programado para el día siguiente, por una lesión en su rodilla derecha, sin más detalles.

Desde esa fecha, Gavi no ha vuelto a tener entrenamientos. Recientemente se conoció que está cumpliendo un tratamiento conservador, pero la opción de operarse de nuevo se asoma.

Actualización de Gavi

Este viernes, el club tuvo una nueva reunión en relación a Gavi, donde pudieron evaluar y darle seguimiento a la lesión del centrocampista. Por el momento, decidieron continuar con e el tratamiento conservador, pero no se descarta del todo una operación. La próxima semana el culé volverá a ser evaluado por los expertos de la medicina, para constatar la evolución.

Mes y medio de baja

Lo que si es un realidad para el Barça es que Gavi no podrá volver a la acción sino hasta después del próximo parón de selecciones. Bien sea si continúa con el tratamiento conservador o si la decisión es ser operado. De hecho, su disponibilidad para el Clásico frente al Real Madrid, que se disputa el 26 de octubre, es muy complicada. El tiempo que se estima este de baja es de mes y medio si tiene que pasar por el quirófano y un poco menos si el tratamiento conservador le da buenos resultados.