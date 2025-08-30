¿Cuánto tiempo de baja? El FC Barcelona informa de la situación médica de Gavi

Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona recibe una mala noticia, que perjudica también a la selección española. El equipo azulgrana comunicó, este sábado, que Gavi no estará disponible para el partido de mañana domingo contra el Rayo en Vallecas.

El jugador sufrió una lesión en la jornada de entrenamiento de ayer viernes en la rodilla derecha, la misma que se rompió en 2023. Sin embargo, se presume que la dolencia no sea grave.

Los culés informaron, luego de la sesión que se llevó a cabo en la Ciudad Deportiva, que Gavi no entrará en la convocatoria para el encuentro en Vallecas, para lo que sería la tercera jornada de LaLiga.

"Su evolución marcará la disponibilidad", manifestó el club catalán sin exponer mayores detalles, ni el tiempo en el que estará de baja.

Baja para España

Esta baja de Gavi genera también cambios en la reciente convocatoria de Luis de la Fuente para los compromisos con la roja contra Bulgaria y Turquía, ambos clasificatorios para el Mundial 2026.

Cómo era de esperarse, Gavi no se incorporó esta mañana con el resto del equipo culé en la Ciudad Deportiva, sin embargo si acudió a las instalaciones azulgranas para ser evaluado por los médicos.