¿Molesto? Luis Enrique habla del enfrentamiento entre PSG y FC Barcelona

Este viernes, Luis Enrique compareció ante los medios franceses e internacionales, de cara a la segunda jornada de la Ligue 1, en la que Paris Saint-Germain se enfrentará al Toulouse.

Sin embargo, al hacerse este encuentro horas más tarde de conocer a los rivales del PSG en la primera fase de la Liga de Campeones, el entrenador español fue consultado por dicho tópico.

¿Qué dijo sobre el FC Barcelona?

En múltiples declaraciones, el asturiano ha sido muy transparente respecto a su postura como simpatizante del FC Barcelona, ya que fue parte de esta institución como jugador (1996-2004) y director técnico (2014-2017).

Por lo tanto, motivado a que enfrentará a la entidad blaugrana en esta fase de liga en UEFA Champions League, los reporteros presentes preguntaron directamente qué le parecía este sorteo.

''Los 36 equipos tienen diferentes calendarios, que es importante para estar entre los ocho mejores. Con nuestro calendario, será como el año pasado. Es normal perder partidos. Perder puntos. Hay muy alto nivel en los adversarios que vamos a afrontar'', afirmó el oriundo de Gijón.

Asimismo, con respecto a cruzarse con el conjunto catalán, ''Lucho'' declaró: ''Es bonito jugar contra ellos porque es un club que busca jugar muy bien al fútbol, con bastantes futbolistas de calidad, y un juego muy ofensivo. Es siempre bonito jugar este tipo de partidos. Pero al mismo tiempo, si debo hablar de mi corazón y de jugar contra el equipo que más me ha ayudado, no estoy contento de jugar contra ellos.”