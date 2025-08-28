Champions League: Real Madrid, Liverpool e Inter tienen el 'Grupo de la muerte'

Suscríbete a nuestros canales

Se acabó la espera, la UEFA Champions League 2025-26 ya comenzó a jugarse con el sorteo. La liguilla determinó emparejamientos muy interesantes, que podrían ir definiendo el futuro de los gigantes de Europa. En ese contexto, hay dos equipos que tienen el camino más difícil para clasificar.

Real Madrid, Liverpool e Inter de Milán quedaron emparejados en liguillas complicadas. Los tres tienen muchos rivales que superar para alcanzar la fase eliminatoria. Es importante recordar que solo los primeros 8 equipos clasifican de manera directa a 8vos; por lo que cada juego y puntos serán fundamentales.

Al Madrid le tocará enfrentar al: Manchester City (casa), Liverpool (visitante), Juventus (casa), Benfica (visitante), Marseille (casa), Olympiaco (visitante), Mónaco (casa) y Kairat Almaty (visitante). 4 campeones de Champions en sus primeros juegos, luego visitas complicadas a Francia y un viaje eterno a Kazajistán.

El camino de Liverpool e Inter de Milan en la Champions League 2025-26

Liverpool enfrentará a: Real Madrid (casa), Inter de Milan (visitante), Atlético de Madrid (casa), Eintracht Frankfurt (visitante), PSV (local), Marseille (visitante), Qarabag (casa), Galatasaray (visitante). Le tocará verse las caras con los dos equipos de Madrid y tendrá salidas difíciles a Alemania y Francia.

Inter tendrá que jugar contra: Liverpool (casa), Borussia Dortmund (visitante), Arsenal (local), Atlético de Madrid (visitante), Slavia Praha (local), Ajax (visitante), Kairat Almaty (casa), Union SG (visitante)

¿Cuándo son los partidos de la fase de liga de la Champions League 2025-26?

La fase liga de la Champions League 2025-26 traerá enfrentamientos de alto calibre entre clubes históricos, revelaciones recientes y plantillas de élite. Cada jornada será clave para definir posiciones, y los cruces entre gigantes europeos podrían marcar el destino de varios favoritos antes de los octavos de final.

Jornadas de la Champions 2025-26: