El Real Madrid "no le importa" perder a esta estrella gratis (+Video)

El futuro de Vinícius Júnior en el Real Madrid ha vuelto a ser tema de debate tras las explosivas declaraciones del periodista Josep Pedrerol en el programa "El Chiringuito de Jugones".

Según la exclusiva, las negociaciones para la renovación del contrato del extremo brasileño están estancadas, y el club blanco mantiene una postura inflexible ante las peticiones salariales del jugador.

La postura inquebrantable del Real Madrid

La frase que ha encendido las alarmas en el madridismo, según Pedrerol, es clara y contundente: "Al Madrid no le importa que Vinícius se marche gratis si no renueva".

Esta declaración refleja una postura firme por parte de la directiva, que, si bien valora la calidad y la importancia de Vinícius para el equipo, no está dispuesta a ceder ante lo que considera exigencias desmedidas.

Josep Pedrerol aseguró que el club quiere renovar al jugador, pero "no le van a pagar las cantidades que pide". Dicha situación trae a la memoria la política de la directiva en el pasado, cuando se plantaron ante leyendas del club como Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo.

Si en su momento no cedieron a las presiones de dos de los jugadores más emblemáticos de la historia reciente del equipo, la directiva no lo hará ahora, incluso tratándose de uno de los mejores extremos del mundo.

¿Qué pasará con Vinícius?

La situación de Vinícius es delicada. Si el brasileño no renueva, su contrato finalizaría en 2027, lo que lo dejaría con dos temporadas más para negociar. Si las partes no llegan a un acuerdo, el jugador podría marcharse libre, un escenario que el club, en teoría, parece estar dispuesto a asumir.

Este estancamiento pone al atacante brasileño en una posición complicada. Por un lado, la directiva del Real Madrid es consciente de que su talento es fundamental en el proyecto del equipo, pero por el otro, la política del club es clara: ningún jugador está por encima de la entidad.