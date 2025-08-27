Estos son los posibles rivales del Real Madrid en la Champions League

Suscríbete a nuestros canales

A la espera del sorteo de la UEFA Champions League 2025-2026, el Real Madrid ya conoce a una parte de sus posibles rivales en la nueva fase de liga.

El equipo blanco, que se encuentra en el Bombo 1, tiene la certeza de que se enfrentará a dos de los grandes colosos de este mismo grupo. Esta particularidad del nuevo formato asegura que habrán duelos de máxima exigencia desde el inicio de la competición.

El Real Madrid, al estar en el Bombo 1, no se enfrentará a un equipo de su misma liga (española), como el FC Barcelona o el Atlético de Madrid, al menos en esta fase de la competición.

Los rivales de élite que afrontará el Real Madrid

El sorteo de este jueves 28 de agosto definirá el camino de la "Casa Blanca" en la fase de liga, pero ya se sabe que el equipo de Xabi Alonso se medirá a dos de los siguientes equipos del Bombo 1, los cuales son:

Manchester City: Un rival recurrente en las fases finales de la Champions y uno de los equipos más poderosos del mundo.

Liverpool: El histórico club inglés siempre ha representado un desafío complicado para los "merengues".

Chelsea: Otro de los gigantes de la Premier League y un oponente con el que el Real Madrid ha tenido que enfrentar en múltiples ocasiones.

Bayern Múnich: La rivalidad entre ambos clubes ya se considera como un clásico en la Champions League.

Borussia Dortmund: El equipo alemán podría ser uno de sus rivales y buscar la revancha de aquella final perdida contra el Madrid.

PSG: Con su constelación de estrellas, el Paris Saint-Germain intentará defender el título.

Inter de Milán: Con su solidez defensiva y su eficacia en ataque, el Inter es un rival a tener en cuenta.

El Real Madrid se prepara para un inicio de temporada europea lleno de desafíos. La certeza de enfrentarse a dos de estos colosos desde la primera fase de la liga eleva la emoción y la competitividad. Para los aficionados, esto significa que el camino hacia la gloria será aún más emocionante y lleno de duelos de primer nivel.