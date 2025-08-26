Kylian Mbappé y el dato que demuestra por qué es el mejor del Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

La racha que mantiene Kylian Mbappé en este inicio de la temporada 2025-2026 con Real Madrid, es simplemente admirable. De hecho, iguala con Adrián Liso y Tajon Buchanan como pichichi de LaLiga, galardón que conquistó en la pasada campaña.

Sus 3 goles en apenas 2 partidos explican perfectamente porque es colíder entre los máximos anotadores, pero no explican del todo cuán importante ha sido su aporte.

Goleador innato

Desde su llegada al conjunto merengue, el francés demostró por qué es uno de los mejores delanteros de los últimos tiempos y retomó el rol de goleador que había desempeñado en el Paris Saint-Germain.

De hecho, el ariete de 26 años ha convertido 12 de los últimos 15 tantos del equipo blanco en la competición local, contando los juegos de la primera división de España en la zafra 2024-2025 (desde el 4 de mayo hasta el 24 de agosto de este 2025).

La pasada temporada, Mbappé anotó 31 goles en 34 partidos disputados, además de repartir 3 asistencias. Dichas cifras convierten el periplo 2024-2025 en el segundo mejor de su carrera, solo superado por sus 33 dianas en 29 jornadas de la zafra 2018-2019 en la Ligue 1 de Francia (con el Paris Saint-Germain).