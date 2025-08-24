Mbappé y Vinícius Jr. lideran al Real Madrid contra el Oviedo de Rondón (Resumen)

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid demostró una notable mejoría en su segundo partido de LaLiga al vencer por 3-0 al Real Oviedo en el Estadio Carlos Tartiere. El equipo de Xabi Alonso mostró un desempeño mucho más dinámico y agresivo que en su debut contra el Osasuna, dominando el encuentro de principio a fin y sumando tres puntos que lo colocan en la parte alta de la tabla.

La gran figura de la noche fue, sin duda, el delantero francés Kylian Mbappé. "La Casa Blanca" tardó en abrir el marcador a pesar de su dominio en la primera mitad, pero fue "Kiki" quien rompió el empate. En el minuto 37, tras un pase de Arda Güler, el francés mostró su calidad al girar dentro del área y definir con un remate preciso al primer palo.

Más tarde, en el minuto 83, el astro galo selló su doblete, capitalizando una asistencia de Vinícius Jr. y demostrando su excelente estado de forma. Con estos dos goles, se consolida como el máximo goleador del equipo en el inicio de la campaña, disipando cualquier duda sobre su rápida adaptación al fútbol español.

Vinícius vuelve al gol

El partido también sirvió como un alivio para Vinícius Jr., quien había estado en el centro de las críticas por su bajo rendimiento en los primeros partidos de la temporada. Aunque el brasileño comenzó el partido en el banquillo, entró en la segunda mitad para revitalizar el ataque.

A pesar de recibir una tarjeta amarilla, su impacto fue inmediato. En una jugada de contragolpe, Vinícius no solo asistió a Mbappé para el segundo gol, sino que también encontró la red para el 3-0 definitivo. En el tiempo de descuento, anotó el gol que selló la victoria, enviando un mensaje contundente a sus críticos y demostrando que ha recuperado su olfato goleador.

El Real Madrid, con esta contundente victoria, se muestra como un equipo mucho más compacto y peligroso en ataque, dejando atrás las dudas de su primer encuentro y consolidando su candidatura al título liguero.