¿Contra quiénes jugarán los venezolanos este fin de semana en la Liga?

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol español se alista para una nueva jornada y, con ella, la oportunidad para tres futbolistas venezolanos de brillar con sus respectivos equipos.

Jon Aramburu, Yangel Herrera y Salomón Rondón, figuras y referentes de la Vinotinto, se preparan para disputar una fecha clave en el campeonato, buscando sumar tres puntos vitales.

Jon Aramburu - Real Sociedad

El lateral derecho Jon Aramburu se vestirá de corto con la Real Sociedad para medirse al Espanyol. El encuentro, que se disputará este domingo 24 de agosto a la 1:30 PM (hora de Venezuela), será una gran oportunidad para que su equipo consiga la primera victoria de la temporada, tras un empate 1-1 en la jornada inaugural contra el Valencia.

Yangel Herrera - Girona

En el mismo horario que su compatriota, Yangel Herrera verá acción con el Girona, que se enfrentará al Villarreal. El conjunto catalán tuvo un inicio complicado en el campeonato, perdiendo 3-1 ante el Rayo Vallecano; por lo que, el mediocampista criollo y su equipo intentarán revertir la situación en el Estadio de la Cerámica.

Salomón Rondón - Real Oviedo

Por su parte, el delantero Salomón Rondón se enfrenta a una de las tareas más difíciles de la jornada. Su equipo, el Real Oviedo, se medirá al Real Madrid el domingo 24 de agosto a las 3:30 PM (hora de Venezuela).

"Salo" buscará dar vuelta a la página tras haber fallado un penal en la primera jornada, en la derrota de su equipo ante el Villarreal. El "Gladiador" tendrá una dura prueba de fuego para demostrar su valía y ayudar a su equipo a conseguir un resultado positivo como local.