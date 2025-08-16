Así le fue a Jon Aramburu en el arranque de liga contra el Valencia

Suscríbete a nuestros canales

LaLiga EA Sports de España ha comenzado este fin de semana. Entre sus partidos destacados, se encuentra aquel que tuvo lugar este sábado 16 de agosto en el Estadio Mestalla entre el Valencia y la Real Sociedad.

Como ha sido costumbre en el equipo vasco, el venezolano Jon Mikel Aramburu tuvo presencia en el once titular y pudo disputar el partido completo en lo que fue el empate a un gol entre la escuadra 'Txuri Urdin' y el combinado 'Ché'.

Diego López generó el primer gol del combinado local en el primer cuarto de hora de la segunda mitad. Sin embargo, Takefusa Kubo causó la igualdad en Mestalla. Aramburu, por su parte, fue de los más destacados de su equipo.

Además de jugar los noventa minutos, el caraqueño bloqueó tres disparos, interceptó dos balones y realizó cuatro entradas, además de un despeje. Del mismo modo, ganó cuatro duelos por tierra y uno aéreo, completando también un balón largo.

De los cuarenta y siete pases que intentó, cuarenta y seis llegaron a su objetivo. Aun así, cometió cuatro faltas, fue tres veces regateado y perdió el balón ocho veces. Según la plataforma especializada SofaScore, su calificación es de 7.2 puntos sobre 10.

Aun cuando la Real no consiguió el triunfo en suelo valenciano, el venezolano de 23 años de edad logró resaltar, demostrando una vez más su calidad como jugador, algo importante de cara a la doble fecha FIFA de septiembre con Venezuela.