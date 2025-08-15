Aramburu cambia de dorsal en España ¿Es la nueva figura de la Real Sociedad?

Suscríbete a nuestros canales

La Real Sociedad ha anunciado los dorsales para la venidera temporada 2025-26 de LaLiga. Y entre las camiseta hay sorpresas, pues el venezolano Jon Aramburu lucirá un nuevo dorsal para este curso.

Aramburu, quien se ha consolidado como una pieza clave del equipo, llevará el número 2, un dorsal tradicionalmente asociado a los defensas más importantes del club.

Este cambio de número es el reflejo de la relevancia que ha venido tomando Aramburu dentro de la plantilla de la Real Sociedad.

Sergio Francisco espera mucho del joven de 23 de años para esta próxima temporada. Aramburu, ha mostrado un gran rendimiento, combinando solidez defensiva con proyecciones ofensivas que lo han hecho ganar el respeto de sus compañeros y el cariño de los seguidores.

Dorsal con historia

El dorsal 2, que ha sido llevado por leyendas del club, ahora pasa a manos de Aramburu, quien está listo para asumir un rol de mayor liderazgo y responsabilidad en el equipo.