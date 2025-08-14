¿Aramburu y Yangel Herrera tienen altas posibilidades de clasificar a la Champions League?

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes inicia un nuevo recorrido LaLiga, que vuelve para abrir paso a la temporada 2025-26 y que tendrá este viernes, 15 de agosto, el pistoletazo de salida con el duelo entre Girona y el Rayo Vallecano, para inaugurar la nueva campaña.

Esta campaña se presenta con un Barcelona enfocado a repetir el título que obtuvo en la edición anterior, en la que además sumó el triplete nacional con la Copa del Rey y la Supercopa de España.

A todo esto, el certamen también contará con presencia venezolana, con estelares de la Vinotinto como Salomón Rondón (Real Oviedo), Yangel Herrera (Girona) y Jon Aramburu (Real Sociedad).

En medio de todo, hay que analizar las opciones de los criollos en ganarse un cupo con sus equipos a instancias europeas como Champions League, el gran objetivo para estos clubes, entendiendo que candidatos al título liguero son Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid.

¿Puede Yangel Herrera y Jon Aramburu clasificar a Champions League?

Directamente no se incluye en esas aspiraciones a Salomón Rondón con su Real Oviedo, por ser un equipo recién ascendido para esta campaña y que estará más enfocado a mantener la categoría, como objetivo primordial, distinto a la exigencia de clubes como Girona y Real Sociedad, ya más habituados a puestos altos en el torneo.

Esta liga se prevé muy pareja, tal como ocurrió en la pasada. De hecho, en datos compartidos por Opta, se destaca que esa edición hubo poca diferencia entre el octavo y el duodécimo puesto; con solo había seis puntos entre el Vallecano (octavo) y el Valencia (duodécimo).

Ambos clubes quieren dejar atrás su participación en la 2024-25, sobre todo, Girona que peligrosamente estuvo cerca de la zona del descenso, mientras la Real terminó en la casilla 11.

El equipo catalán ha hecho incorporaciones de peso como Axel Witsel y Thomas Lemar, por ejemplo, que pueden subir el nivel del conjunto de Michel, que ya sabe lo que es jugar Champions, tras finalizar tercero en la 2023-24.

Yangel Herrera y Jon Aramburu partirían como referentes en sus demarcaciones. El primero por contar con la confianza de su entrenador y el segundo por ser la temporada en la que debería asegurarse un lugar en esa banda derecha.