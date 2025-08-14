Fútbol Internacional

Delantera de la Vinotinto ficha por este club de Inglaterra

La atacante internacional con Venezuela será la cuarta criolla en jugar en dicho país

Por Stefano Malavé Macri
Miércoles, 13 de agosto de 2025 a las 08:03 pm
Selección venezolana femenina de fútbol
El mercado de fichajes de este verano se sigue moviendo y distintos venezolanos que hacen vida en el exterior han encontrado nuevos equipos tanto en el fútbol masculino como en el fútbol femenino.

Con respecto a esta segunda rama, Mariana Speckmaier, delantera de la selección venezolana femenina de fútbol, ha sido contratada por el Durham Women FC, club de la segunda división inglesa.

La criolla nacida en los Estados Unidos llega al equipo de noreste de Inglaterra después de su paso por el Melbourne City de Australia, donde anotó siete goles en los veintidós partidos que disputó durante la pasada campaña.

"La delantera se une a las 'Blues' después de haber participado recientemente en la Copa América Femenina y una pasada campaña llena de goles en el Melbourne City en la A-League de Australia", anuncia su nuevo club en redes sociales.

Otra venezolana a Inglaterra

Se trata de la cuarta jugadora de Venezuela que milita en un club del fútbol inglés, luego de que Deyna Castellanos jugase con el Manchester City, Sonia O'Neill hiciese lo propio con el London City Lionesses y Samantha Lanza fuese parte del New London Lionesses, London Seaward y London Bees.

