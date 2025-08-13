Los principales retos para Mbappé tras heredar la 10 del Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Mbappé esta temporada lucirá el flamante ‘10’ con el Real Madrid, tras la salida de Luka. Este dorsal tiene un gran carga de responsabilidad e historia, es por eso que el Francés ya tiene retos por que deberá enfrentar.

En los amistosos que recientemente disputó el Real Madrid, cómo parte de su preparación previo al arranque de una nueva temporada en LaLiga, Mbappé lució el ‘10’ y además se le vio bastante bien, marcando dos goles y una asistencia para Rodrygo.

Pero eso solo fue en fase de preparación, es así que cuando arranque la nueva temporada, el delantero francés tendrá que posicionarse como un ‘10’.

Los retos de Kylian Mbappé