Los principales retos para Mbappé tras heredar la 10 del Real Madrid

Mbappé esta temporada lucirá el flamante ‘10’ con el Real Madrid, tras la salida de Luka. Este dorsal tiene un gran carga de responsabilidad e historia, es por eso que el Francés ya tiene retos por que deberá enfrentar.
En los amistosos que recientemente disputó el Real Madrid, cómo parte de su preparación previo al arranque de una nueva temporada en LaLiga, Mbappé lució el ‘10’ y además se le vio bastante bien, marcando dos goles y una asistencia para Rodrygo.
Pero eso solo fue en fase de preparación, es así que cuando arranque la nueva temporada, el delantero francés tendrá que posicionarse como un ‘10’.
Los retos de Kylian Mbappé
- Buen arranque: La temporada pasada, cuando debutó con el Real Madrid, lo hizo con ciertas dudas. Hasta que “tocó fondo” y encontró su ritmo. Claro está, era su primera temporada con la camiseta blanca.
- LaLiga: El francés quiere tener en sus palmarés un trofeo liguero. En Francia, logró siete.
- La Champions: Mbappé desea con todo su orgullo deportivo levantar la orejona, no de eso no hay duda. Siendo este título, la joya que falta en su historial . En la 2019-20 estuvo muy cerca de levantarla con el PSG.
- La Supercopa de España y la del Rey: Aunque el curso pasado contribuyó al Madrid a levantar la Supercopa de Europa y la Intercontinental. Hay otro títulos que tiene a la vista, a parte de la LaLiga, es la Copa del Rey y la Supercopa de España. Aunque se pueden ver cómo objetivos menores. Igual están trazados y debe ayudar a lograrlo.
- Balón de Oro: Siendo este el máximo galardón individual y que Mbappé desea sumarlo. A pesar de que esta temporada marcó 44 y es candidato, sabe que no lo ganará. Pues es necesario levantar títulos de gran nivel.
- Romper su récord: Precisamente, esos 44 goles esta temporada deberá superarlos. Con 63 partidos por disputar.
- Hacer llave con Vini: Con Xabi Alonso al mando, ambas figuras podrá tener una nueva oportunidad de compenetrarse en el campo de juego.
- Aparecer en momentos oportunos: Crecerse en los minutos en el que el Real Madrid lo necesite. Tal como lo hizo la temporada pasada, frente al City y el Barcelona, con extraordinario Hat-tricks.
- Llegar al corazón de la afición: La conexión en el Santiago Bernabéu y Mbappé no es mala, pero tampoco es la mejor. Esta temporada, podría ganarse el corazón de cada madridista con títulos.
- Vs. Lamine: Sin duda el francés tiene como tarea ganar los duelos ante Lamine Yamal, ahora que Haaland ha perdido algo de relevancia en la órbita mundial.