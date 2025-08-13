Real Madrid va por este centrocampista del Crystal Palace

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid ha apostado por Adam Wharton como el arquitecto perfecto a largo plazo para su mediocampo. Al joven de 21 años, nacido en Blackburn se le considera un jugador cerebral y sereno, cuya precisión en los pases podría impulsar el motor del club hacia una nueva era, tras las salidas de Toni Kroos y Luka Modric.

El nuevo entrenador, Xabi Alonso, un maestro del mediocampo en su época como jugador, ha comunicado a los directivos del Real Madrid que busca un jugador con talento técnico para orquestar los partidos desde la línea de fondo. Wharton, con su serenidad e inteligencia táctica, cumple todos los requisitos.

El Real Madrid no está solo en la búsqueda. Liverpool, Manchester United, Manchester City y Tottenham han intensificado su seguimiento del prodigio del Palace, mientras que los ojeadores han sido una presencia habitual en Selhurst Park este año. El Tottenham incluso tanteó el terreno antes de la final de la FA Cup en mayo con una investigación, solo para descubrir que el Palace se mantenía firme.

El Palace sabe exactamente lo que tiene: una joya de la cantera con el potencial de dominar el mediocampo durante la próxima década. Su mensaje a cualquier posible pretendiente es contundente: pagar 100 millones de libras (136 millones de dólares) o buscar en otro equipo a un jugador con contrato hasta 2029. El Real Madrid es conocido por su ideología galáctica, y con el perfil de Wharton en ascenso con cada partido, está por ver si la cúpula del Bernabéu se convence de desembolsar una cantidad tan elevada por un jugador de 21 años.

¿Qué sigue para el equipo merengue?

El Madrid ya presume de contar con dos ingleses, Jude Bellingham y Trent Alexander-Arnold, en su plantilla. Para Wharton, la oportunidad de jugar junto a sus compatriotas internacionales ingleses en uno de los estadios más emblemáticos del fútbol podría ser irresistible. Sin embargo, perderlo sería un duro golpe para el Palace, que lo ve como su motor en el centro del campo durante los próximos años.