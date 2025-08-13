El presidente del CSD aborda las tensiones con el Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid el primero en dar el golpe sobre la mesa. El club merengue, ha sido el primer equipo de la primera división de España en oponerse a través de un comunicado oficial, a la disputa del encuentro entre el Villarreal y el Barcelona en Miami, luego de la aprobación de la RFEF y LaLiga.

El club presidido por Florentino Pérez fue tajante en su posición, expresando que recurrirá a los organismos competentes, los cuales son FIFA, UEFA y Consejo Superior de Deportes.

Uribes evaluará posición del Real Madrid

En este sentido, José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deporte ofreció declaraciones a ‘El Chiringuito’ sobre el partido aprobado para jugar en Miami y la oposición del club blanco:

"Parece que el Real Madrid nos ha enviado un escrito a nosotros y a FIFA y UEFA que estudiaremos. Lo haremos y cuando veamos los argumentos y las normas tomaremos la decisión correspondiente, pero no puedo adelantar nada", empezó comentando .

Al ser preguntado sobre los argumentos del Real Madrid, en donde sustenta que está decisión perjudicará al resto de clubes, Uribes recalcó "Eso es lo que tenemos que ver y estudiar, está claro. Debemos ponderar los argumentos y ver qué papel tiene el CSD, si tenemos alguno, con la petición del Real Madrid y la posición de UEFA y FIFA. Se debe estudiar en conjunto para ver si, de acuerdo con nuestras competencias, podemos o no podemos tomar una decisión", añadió.

Uribes sin disipar dudas

Finalmente, Uribes no disipó la duda y volvió a insistir en que debe evaluarse lo enviado por el Real Madrid "Vamos a ver, de eso se trata. Eso lo quiero estudiar con la abogacía del estado y con el director general de deportes. Cuando llegue el escrito actuaremos conforme a derecho, a las normas y a las competencias. Y pensando en el interés general, claro", finalizó Uribes.