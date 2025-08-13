Los capitanes del Real Madrid para la temporada 2025/26

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid es un club con gran historia, donde solo los jugadores insignia han podido llevar la banda de capitán. Luego de la salida de Lucas Vázquez y Luka Modric, el club blanco ha presentado sus cuatro capitanes para la 2025-26.

Capitanes del Real Madrid 2025-26

Dani Carvajal

Dani Carvajal, jugador querido y respetado por la afición. Su formación comenzó en la cantera blanca. Su experiencia dentro del Madrid es indiscutible.

Fede Valverde

Fede Valverde, es un jugador clave dentro del once merengue. Referencia en el medio campo, y ha marcado la historia del Madrid con sus habilidades.

Thibaut Courtois

Thibaut Courtois arribó a las fila del club blanco en julio del 2018, para la fecha registra siete temporadas . Ha sido una joya bajo los tres blanco para los blanco. El portero, es una pieza indispensable y de referencia dentro del vestuario.

Courtois se ha ido consolidado como uno de los mejores guardametas del mundo y un roble en la historia reciente del Real Madrid.

Vinícius Jr.

Vinícius Jr. con siete temporadas en su cuenta vistiendo la camiseta blanca, será el cuarto capitán para la la temporada 2025/26. Su dinamismo y entrega lo han consolidado como una pieza importante para el Real Madrid.