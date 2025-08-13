¿Cuáles son las claves para que el Real Madrid pueda salir campeón de LaLiga?

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid se prepara para una nueva era bajo el mando de Xabi Alonso, con el objetivo de dejar atrás la irregularidad de la temporada pasada y volver a coronarse campeón de LaLiga.

Sin embargo, para lograrlo el equipo debe centrarse en tres aspectos fundamentales que le permitirán reencontrarse con su mejor versión.

Las claves para volver a la cima

1. Sacrificio defensivo de todo el equipo

Uno de los mayores problemas de la campaña anterior fue la falta de compromiso defensivo de algunos jugadores. La falta de presión y sacrificio de figuras como Kylian Mbappé y Vinícius Jr. a la hora de defender dejaba al equipo roto, creando espacios que los rivales aprovechaban con facilidad.

Bajo la dirección de Alonso, el Real Madrid debe convertirse en una unidad compacta, donde todos los jugadores, sin excepción, participen en la labor defensiva. La disciplina táctica y el esfuerzo colectivo serán cruciales para volver a ser un equipo sólido.

2. Disminuir la dependencia de estrellas

El Real Madrid de la temporada pasada era un equipo que dependía en exceso del talento individual de sus figuras. Cuando jugadores como Jude Bellingham, Mbappé o Vinícius no estaban en su mejor día, el equipo se desdibujaba, incapaz de generar peligro.

Xabi Alonso tiene la tarea de construir un colectivo en el que el sistema de juego sea el protagonista. El objetivo es que, incluso si las estrellas no brillan, el equipo mantenga un nivel competitivo y pueda generar oportunidades a través de un juego estructurado y organizado.

3. Rotación del plantel

La gestión de la plantilla fue otro punto débil de la etapa anterior con Carlo Ancelotti. El uso de un once predeterminado provocó que, hacia el final de la temporada, muchos jugadores clave llegaran exhaustos y su rendimiento decayera drásticamente.

Ahora, se espera un cambio de dinámica. La rotación de jugadores como Brahim, Arda Güler, Endrick y la cantera será fundamental para mantener a todo el equipo fresco y motivado. Darles minutos de calidad a estos futbolistas no solo los desarrollará, sino que también asegurará que el equipo llegue en óptimas condiciones a las fases decisivas de la temporada.

La era de Xabi Alonso promete un cambio profundo en la filosofía del Real Madrid. Si el equipo logra implementar estas claves, el regreso al éxito en La Liga será una posibilidad muy real.