¿Rodrygo marcó su último gol con el Real Madrid? Así responde en redes sociales

La operación salida del Real Madrid sigue sin presentar nuevas variantes y con el pasar de los días, parece complicado que algún jugador importante se marche del club. Entre ellos, aparece Rodrygo Goes, quien ya no tiene la titularidad garantizada y su futuro se mantiene en el aire.

En el amistoso contra WSG Tirol, el extremo brasileño volvió a ser suplente, un escenario que se repitió bastantes veces en el Mundial de Clubes. Ante esto, los rumores sobre su salida aumentaron y diversos equipos de la Premier League se interesaron por sus servicios.

Xabi Alonso le dio la oportunidad de ingresar al minuto 62 por Vinícius Jr. y Rodrygo los aprovechó al máximo. En una de las últimas jugadas del compromiso, el ex Santos marcó el 4-0, tras una excelente combinación con Kylian Mbappé, sellando la goleada.

¿Se va o se queda?

Apenas terminó el amistoso, Rodrygo Goes publicó varias imágenes en redes sociales con el mensaje: "Que empiece 25/26". Esto deja entrever que su deseo es seguir vistiendo la camiseta del Real Madrid y ganarse la confianza de Xabi Alonso.

Kylian Mbappé y Vinícius Jr. parten como los titulares, por lo que, es muy difícil que Rodrygo les quite el puesto. Sin embargo, con la operación de Jude Bellingham, tiene una oportunidad para sumar más minutos y demostrar que merece estar en el once inicial durante los partidos importantes.

Mientras tanto, el Manchester City sigue cuadrando cuentas para intentar concretar su fichaje durante el actual periodo de transferencias. De acuerdo a varias informaciones, la oferta superaría los 100 millones de euros, pero hasta el momento, todo sigue sin definirse.