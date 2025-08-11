Rodrygo sigue generando mucho interés en estos equipos de la Premier

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid se plantea vender al menos a un jugador antes del cierre del mercado de fichajes de verano a principios de septiembre. Jugadores como Ferland Mendy, David Alaba y Dani Ceballos se han mencionado como posibles candidatos, pero en este momento, Rodrygo Goes es el que está más cerca de la salida.

A juzgar por el Mundial de Clubes, no se espera que Rodrygo tenga un papel destacado en el Real Madrid la próxima temporada. El jugador de 24 años estará por detrás de jugadores como Vinicius Junior, Arda Güler y Franco Mastantuono en la jerarquía, razón por la cual la directiva del club le ha permitido marcharse este verano.

Y si Rodrygo se marcha, es casi seguro que se marchará a la Premier League. Varios clubes han sido vinculados en las últimas semanas, y según CaughtOffside, cuatro están actualmente en la contienda.

El Liverpool considera a Rodrygo como una alternativa a Alexander Isak, actualmente su principal objetivo de fichaje. Están dispuestos a aumentar su interés en el extremo del Real Madrid si no se llega a un acuerdo con el Newcastle United. Mientras tanto, el Arsenal también lo considera una opción, pero, insisto, no es uno de los principales candidatos.

El Tottenham Hotspur también está interesado, aunque en los últimos días ha apostado por el exjugador del Girona Savinho, y si logran cerrar ese acuerdo, el Manchester City podría iniciar contactos con el Real Madrid, dado que tiene interés de larga data en Rodrygo.

El Real Madrid no venderá a Rodrygo barato

Si bien es evidente que el Real Madrid está abierto a una venta, no está dispuesto a dejar ir a Rodrygo a bajo precio. Según el informe, exigen entre 90 y 100 millones de euros para dar luz verde, y es más probable que un club tenga que pagar la parte superior de esa cantidad.

Será interesante ver si Rodrygo abandona el Real Madrid antes de que acabe el verano, pero por ahora permanece en la capital española.