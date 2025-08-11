Joan Laporta habla sobre las inscripciones del FC Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

A pocos días del inicio de una nueva temporada en LaLiga, el presidente del FC Barcelona Joan Laporta, se encuentra feliz y complacido con el trabajo del equipo. Recientemente ofreció declaraciones a los medios del club catalán, asegurando la importancia de esta semana en las inscripciones.

Laporta reflejo gran ambición en los títulos de todas las competiciones donde el Barça estará presente este curso 2025-26, además manifestó que tiene muchas ganas de volver al renovado Spotify Camp Nou.

Laporta sobre las inscripciones

El Barcelona aún no inscribe a todos sus jugadores, sin embargo el presidente culé aseguró "Esta semana será intensa porque todo está muy a punto para concluir determinadas operaciones que nos darían ese fair play que necesitamos para inscribir jugadores".

Sobre la nueva campaña 2025-26 "Lo que esperamos de esta temporada es éxitos, éxitos deportivos. Competiremos al máximo, estoy convencido, con todas nuestras fuerzas, en todas las competiciones en las que participaremos, y creo que somos candidatos a ganarlas” sentenció.

“Esperamos que el barcelonismo lo pase bien con el equipo de Hansi Flick, que haya la alegría que queremos siempre del barcelonismo. Era un compromiso que tuve desde que volví: devolver la alegría al barcelonismo. Y yo creo que este año, tal como veo al equipo, que está muy conjuntado, que es muy sólido y con jugadores de un gran talento, creo que tendremos momentos inolvidables" puntualizó el presidente culé.

Spotify Camp Nou

Y lo que es una incertidumbre para los afición culé, es el regreso del equipo al Spotify Camp Nou

"El Estadio está avanzando, está precioso, cada vez ves cómo se va construyendo cada vez más. Ahora tenemos la segunda gradería, se está haciendo la tercera. Estamos con los accesos siguiendo los requisitos que nos ha marcado el Ayuntamiento. Vamos de la mano con el Ayuntamiento, esto es muy importante porque al fin y al cabo es el Ayuntamiento quien da la licencia de primera ocupación. Tenemos muchas ganas de volver al Spotify Camp Nou, de volver a casa".

Trofeo Gamper

Ademas conversó sobre el tradicional trofeo Gamper "Ha habido muy buen ambiente en la fiesta del Gamper. Ha estado muy bien reunir la figura de nuestro fundador, el estadio Johan Cruyff, el Como de Cesc Fàbregas y Sergi Roberto y el equipo de Hansi Flick. Me ha gustado mucho que el público aplaudiera a Sergi Roberto cuando lo han sustituido. El Gamper ha sido una buena fiesta. Creo que todo el mundo ha quedado bastante contento. Además, el partido ha sido muy entretenido, hemos visto goles bonitos. Estoy contento"