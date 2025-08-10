Galatasaray piensa hacer una oferta por este portero del Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

En los próximos días, el FC Barcelona podrá inscribir a varios jugadores antes del inicio de la nueva temporada de LaLiga el próximo fin de semana. La salida de Íñigo Martínez, sumada a la decisión de Marc-André Ter Stegen de darse de baja, significa que hay margen salarial disponible, y pronto podría haber más.

Aún es necesario resolver las salidas en las próximas semanas, a pesar de que el FC Barcelona va por buen camino en cuanto a fichajes. Y dado que Hansi Flick tiene a Joan García, Wojciech Szczesny y Ter Stegen por delante de Iñaki Peña en la jerarquía, este último está a punto de marcharse antes del cierre del mercado de fichajes.

Se dice que el equipo de la Serie A, Como, está interesado en fichar a Peña para competir por el puesto de portero titular, pero ahora se espera que se enfrente a la competencia de un ex club del jugador de 26 años.

Según Sempre Barça, el Galatasaray se fija en Peña como portero alternativo a Ederson del Manchester City. El gigante turco está dispuesto a hacer una oferta inicial de entre 8 y 10 millones de euros, que probablemente sea suficiente para que el FC Barcelona cierre el trato, considerando que al español le quedan menos de 12 meses de contrato.

Quiere mantener el control del futuro de Peña

El informe indica que el FC Barcelona quiere incluir una cláusula de recompra y un porcentaje de reventa en cualquier acuerdo, lo que les permitiría mantener el control del futuro de Peña. Esto tiene mucho sentido, considerando que los catalanes necesitarán un nuevo portero suplente en los próximos años, dado que Szczesny se retirará pronto, mientras que se espera la salida de Ter Stegen.

Queda por ver dónde acabará Peña a principios de septiembre, pero es casi seguro que no seguirá como jugador del club catalán.