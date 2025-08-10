Marcus Rashford se perfila titular en el Joan Gamper

Suscríbete a nuestros canales

Esta tarde, el FC Barcelona se enfrenta al Como de la Serie A en el Trofeo Joan Gamper, su tradicional partido inaugural de la temporada, en el Estadi Johan Cruyff. Ha sido una pretemporada productiva para el equipo de Hansi Flick tras tres victorias en tres partidos durante su gira por Japón y Corea del Sur, y ahora regresan a casa con la intención de conseguir otra victoria.

Flick no podrá contar con el ahora fallecido Íñigo Martínez, tras su fichaje por el Al-Nassr, mientras que Robert Lewandowski se encuentra lesionado. Se espera que Dani Olmo también descanse, ya que sufre fatiga muscular, lo que significa que el Barcelona tendrá que hacer cambios en su once de gala.

Araujo y Gavi también apuntan a ser titulares

Según Sport, se espera que Ronald Araujo sea el elegido para jugar junto a Pau Cubarsi en el centro del campo, mientras que Gavi es el preferido en lugar de Fermín López en el mediocampo. En ataque, se espera que Marcus Rashford sea titular por primera vez desde su llegada del Manchester United, tras haber marcado en su último partido contra el Daegu FC.

Se espera que el Como, liderado por el excentrocampista del FC Barcelona Cesc Fàbregas, presente una alineación con varias caras conocidas. El exjugador de La Masia, Alex Valle, quien dejó el club catalán a principios de verano, será titular junto a Jesús Rodríguez y Assane Diao, ambos exjugadores del Real Betis, y también el exjugador del Real Madrid Nico Paz.

Será interesante ver cómo le va al FC Barcelona en su primer partido de la temporada contra rivales europeos. Muchos aficionados esperan otra gran campaña en la 2025-26 tras las hazañas del equipo de Flick en los últimos 12 meses, y una buena actuación contra el Como podría generar más optimismo de cara al debut en La Liga contra el Mallorca el próximo fin de semana.