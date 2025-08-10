Encuentro con Laporta cambia la opinión de Ter Stegen

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona y Marc-André ter Stegen han llegado a un acuerdo sobre su actual disputa tras su ausencia por lesión. La saga que involucra a las dos partes recibió una actualización significativa el viernes, y se llegó a una resolución que permitió a Barcelona seguir adelante.

El conjunto catalán confirmó previamente que había abierto un procedimiento disciplinario contra Ter Stegen como resultado de que se negara a firmar el documento médico que el club pretendía pasar a La Liga con respecto a su tiempo de recuperación de la cirugía.

A raíz de eso, también le quitaron la capitanía, y el club inició una guerra con su número 1.

El FC Barcelona quiere utilizar el 80% del espacio salarial de Ter Stegen para inscribir a Joan García, creyendo que el jugador de 33 años estará fuera de acción durante más de cuatro meses, y después de negarse inicialmente, Ter Stegen ha cedido desde entonces.

Desde entonces, el club culé ha confirmado que Ter Stegen ha firmado la documentación que se le solicitaba, con el expediente disciplinario terminado, y ha sido nombrado nuevamente capitán del club.

Según lo último de Mundo Deportivo, La Liga espera tener una actualización sobre cuánto espacio salarial de Ter Stegen pueden utilizar el 12 y 13 de agosto, y FC Barcelona también podría registrar a Marcus Rashford.

Reunión que cambio todo

La disputa ha dominado los titulares en Cataluña, y MD también afirmó que una reunión clave con el presidente del club, Joan Laporta, cambió la opinión de Ter Stegen, después de visitar la casa del alemán.

Laporta tenía muchas ganas de 'acabar con la guerra' con su portero y eso sólo podía conseguirlo hablando cara a cara con él. Ter Stegen agradeció el gesto, y fue clave en su cambio de postura, con la condición de ser restituido como capitán.

Se espera que el FC Barcelona considere una venta en enero de su líder reelecto, con García ahora como la primera opción, pero eso podría reavivar la controversia a principios de 2026.