Real Betis confirma el parte médico de Isco Alarcón

Suscríbete a nuestros canales

El Real Betis ha confirmado una de las peores noticias posibles para el inicio de temporada: Isco Alarcón ha sufrido una nueva fractura en el peroné izquierdo. La lesión se produjo durante el último partido amistoso de pretemporada contra el Málaga CF.

Según el parte médico, el centrocampista sufrió una fractura sin desplazamiento en el tercio medio del peroné izquierdo. Si bien la lesión es traumática y no está relacionada con el proceso de recuperación previo del jugador, representa un revés importante para los planes del equipo y para el propio jugador.

No llega al inicio de LaLiga

La noticia supone un contratiempo importante para el Real Betis a pocos días del inicio de LaLiga 2025/26, en un calendario exigente y con el desafío añadido de las competiciones europeas. Pellegrini deberá ahora reconfigurar su centro del campo para suplir la ausencia de un futbolista clave en la creación de juego y en la conexión ofensiva del equipo.

Isco se someterá a tratamiento conservador en las próximas semanas. El club no ha especificado el tiempo de baja exacto, pero ha indicado que su regreso dependerá de la evolución de la recuperación.

Diversas fuentes cercanas al club afirman que el tiempo estimado de recuperación será de entre dos y tres meses. Esta inesperada lesión deja al Real Betis sin uno de sus centrocampistas clave y obliga al cuerpo técnico a replantear su estrategia para el inicio de la competición.

Larrubia se disculpa con Isco

David Larrubia, futbolista del Málaga, que propinó la patada al que fuera centrocampista del Real Madrid, quiso disculparse con él en redes sociales, donde denunció los insultos que había recibido tras lo sucedido.

“Hola a todos! Lo primero de todo, volver a disculparme con Isco Alarcón y desearle pronta recuperación y que no sea nada grave. Todo el mundo que me conozca sabe que jamás iría a lesionar, ni siquiera a hacer daño a un compañero de profesión y mucho menos al que ha sido y es un ídolo para mí”, comenzó diciendo el jugador del Málaga.