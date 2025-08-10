MLS: Josef Martínez clave en la victoria de San José Earthquakes

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado hubo acción en la Major League Soccer, donde los San José Earthquakes enfrentaron en el PayPal Park de California a los Vancouver Whitecaps con la intención de meterse en la pelea por un boleto a la postemporada.

La escuadra californiana vencería por marcador de dos tantos por uno de manera agónica gracias al gol de Preston Judd en el descuento. Dicha victoria comenzaría con el aporte de Josef Alexander Martínez.

El veterano valenciano se encargaría de cobrar un penal en la segunda mitad del partido y dispararía con frialdad para engañar al arquero y hacer que el balón entrase después de que este diese en el poste.

Un goleador histórico

Ya son once goles los que posee el carabobeño en los veintitrés partidos que ha disputado durante la presente campaña, situándose entre los quince máximos goleadores a lo largo de este año en la MLS.

Del mismo modo, ya llega a 127 dianas en el fútbol norteamericano a nivel vitalicio, situándose a solo seis goles para alcanzar al boliviano-estadounidense Jaime Moreno en el quinto lugar de la tabla histórica.