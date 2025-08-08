MLS vs Liga MX: ¿Quiénes hicieron mejores fichajes para la temporada 25-26?

Suscríbete a nuestros canales

En busca de atraer más audiencia, varios equipos de la Liga MX y la Major League Soccer (MLS) han anunciado algunos fichajes inesperados de estrellas que brillaron en Europa.

Keylor Navas (costarricense) y Aaron Ramsey (galés), tras ser íconos del Real Madrid en España y el Arsenal en Inglaterra, ahora coincidieron en México como compañeros en el Pumas UCAM.

Por su parte, al balompié estadounidense arribaron figuras como los delanteros alemanes Thomas Müller (quien había vivido toda su trayectoria en Bayer Múnich), quien defenderá la camiseta del Vancouver Whitecaps y Marcos Reus a LA Galaxy (leyenda del Borussia Dortmund).

Estrellas por doquier

El capitán histórico surcoreano del Tottenham, Heung-Min Son, a sus 33 años, también partió a norteamérica para ver acción en Los Ángeles FC. En dicho equipo, el venezolano David Martínez se ha convertido en referente en tiempo récord.

Asimismo Rodrigo De Paul, socio en la mitad de la cancha de Lionel Messi en la selección de Argentina, también se marchó al Inter De Miami a sus 31 años, proveniente del Atlético de Madrid.

En lo que respecta al balompié mexicano, varios referentes del fútbol latinoamericano también buscan brillar en diversos equipos. Tal es el caso del atacante argentino Ángel Correa (ex-Atlético de Madrid) que defenderá la camiseta de Tigres.