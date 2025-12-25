Barcelona y Hansi Flick tiene importante decisión para Marcus Rashford

Suscríbete a nuestros canales

Marcus Rashford ha reiterado su compromiso con el Barcelona y quiere mantenerse en el club apenas se culminé su préstamo en junio de 2026. El delantero ha brillado y ha sido parte en la primera mitad de la temporada, donde los culés se encuentran en la cima de La Liga y en competencias en toda uno de los principales trofeos como la UEFA Champions League y Copa del Rey.

Después de 24 compromisos con los blaugranas, el atacante ha dejado su huella con siete goles y 11 asistencias, siendo una muestra de que puede brillar y mostrar su mejor versión viviendo en Cataluña. Su desempeño lo tiene entre los fijos de Hansi Flick, quien lo ha puesto entre sus prioridades mientras permanezca en el cargo como mandamás del club.

De acuerdo con la información de Matteo Moretto, Barcelona está trabajando para retener a Marcus Rashford de forma permanente. La dirección deportiva considera clave su continuidad y ya explora distintas fórmulas para cerrar un acuerdo con el Manchester United que asegure la presencia del jugador a largo plazo en el proyecto azulgrana.

Marcus Rashford quiere seguir en el Barcelona

La operación es una prioridad para Hansi Flick, que valora el impacto inmediato del jugador y su encaje en el modelo del equipo. El técnico alemán ve en Rashford una pieza diferencial por su velocidad, versatilidad ofensiva y experiencia al máximo nivel, factores que refuerzan la apuesta del club por su fichaje definitivo.

Además de las intenciones del Barça de mantener a su actual figura dentro de la plantilla, el inglés también ha expresado su cariño y respeto por los colores blaugranas, mostrando su deseo de seguir con el equipo más allá de junio 2026.