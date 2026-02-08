Super Bowl LX: Vrabel recuerda que pocos creían en sus Patriots

Suscríbete a nuestros canales

En el marco del último entrenamiento previo al Super Bowl LX, Mike Vrabel, entrenador en jefe de los New England Patriots, lanzó un mensaje de reivindicación y enfoque. Frente al duelo de este domingo ante los Seattle Seahawks, el estratega subrayó que, a pesar del escepticismo externo, la presencia del equipo en la gran final es el resultado de una convicción interna inquebrantable.

"Dudaron de nosotros en el camino, pero nosotros esperábamos estar aquí desde el principio (...) Ahora es una realidad y es genial ver cómo se materializa nuestro esfuerzo", reseñó la agencia EFE sobre lo que dijo el entrenador en jefe de los "Pats".

La identidad como clave del éxito

Tras concluir la sesión de práctica en el Levi's Stadium, Vrabel enfatizó que la clave para superar a Seattle radica en la resiliencia demostrada durante el calendario regular. El entrenador instó a sus jugadores a apoyarse en la "mentalidad a prueba de todo" que el equipo forjó para alcanzar la instancia por el título.

Cita con la historia

El encuentro de este domingo no es un compromiso cualquiera para la franquicia de Massachusetts. De obtener la victoria, los Patriots alcanzarían su séptimo trofeo Vince Lombardi, superando el empate histórico de seis títulos que mantienen actualmente con los Pittsburgh Steelers.

Para Vrabel, el éxito tiene un matiz personal: tras haber ganado tres anillos como jugador bajo la tutela de Bill Belichick, busca ahora la gloria en su temporada debut como entrenador principal del equipo.

Cierre de preparación en familia

La jornada finalizó con un tono emotivo. Tras la toma de la fotografía oficial del equipo, los jugadores compartieron momentos de esparcimiento con sus familiares en el emparrillado.

"Quiero que disfruten este tiempo. Ellos nos ayudaron a llegar aquí y son parte de esta celebración", concluyó el técnico. La agenda del equipo cerrará esta noche con una cena privada en el hotel de concentración en Santa Clara, donde Vrabel dirigirá el discurso final antes del "Super Domingo".