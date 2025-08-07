Real Madrid: Gonzalo García, ficha del primer equipo y contrato hasta 2030

Suscríbete a nuestros canales

Gonzalo García dio el salto definitivo al primer equipo del Real Madrid. El Mundial de Clubes de la FIFA 2025 fue la mejor vitrina que podía tener el español: el delantero se consagró en el once de Xabi Alonso y alcanzó una renovación galáctica hasta 2030, con cláusula élite.

García fue fundamental en la dinámica del Madrid durante el Mundial de Clubes. Llegó a los Estados Unidos con la posibilidad de tener minutos y terminó siendo el goleador del torneo con 4 goles y 1 asistencia. Su irrupción lo consolidó como opción real para el primer equipo.

Gonzalo gracias a lo explosivo que fue su rendimiento para Xabi Alonso, alcanzó una renovación hasta 2030. Tiene una clausula de 1.000 millones de euros, para una protección máxima. Es una manera de atar a uno de los delanteros más prometedores españoles del momento.

¿Qué podemos esperar de Gonzalo García en el once del Real Madrid?

Gonzalo García se consolidó en el Mundial de Clubes y eso le dio suficiente credibilidada para ganarse un lugar en el Real Madrid. Es un futbolista que encaja perfectamente con el sistema de Xabi Alonso y en esa línea, tiene un rol clave para la temporada 2025-26.

Mbappé y Vinicius son los delanteros titulares, pero Gonzalo parte como la tercera opción del equipo. Seguramente tendrá muchos más minutos de los que se espera, gracias a su capacidad para atacar espacios, presionar sin balón, asociarse en el juego y definir en muchos registros.

¿Gonzalo García será el #9 del Real Madrid?

Aún no se ha confirmado que usará el #9 del Real Madrid, pero Gonzalo García tiene todas las características para usarlo. Con Kylian Mbappé usando el 10, que dejó Luka Modric, el delantero español es el mejor colocado para usar la número 9 de ahora en adelante.