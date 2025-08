Vinicius Jr. fija su postura en el Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid arrancará su pretemporada este 04 de agosto y lo hará aun con muchos temas que solventar. Uno de los que ha estado en las principales planas es la renovación de Vinicius, cuyo acuerdo parecía estar bien encaminado hace unos meses, pero todo cambio desde que el jugador fijo sus pretensiones de igualar su sueldo al de Kylian Mbappé.

Vini Jr. ha manifestado en reiteradas ocasiones que su deseo es jugar en el conjunto blanco y su contrato finaliza en junio de 2027. Sin embargo, las condiciones que ha puesto sobre la mesa recientemente para la ampliación de su contrato no corresponden a lo que quiere el equipo, que si llegara a tener una oferta en condiciones, podría plantearse la venta del brasileño. Es de recordar que la cláusula de rescisión del jugador está fijada en 1.000 millones de euros.

Situación de Vinicius en el Real Madrid

Con la situación en su punto álgido. El programa 'El Larguero' de la Cadena SER, explicaban que "el entorno del jugador ha decidido plantarse hasta nuevo aviso. No quiere ni oír hablar del tema de la renovación".

El periodista Toño García agregó que "Desde el entorno de Vinicius recalcan en que ha habido un malentendido o no entienden qué ha pasado para que se haya dado por hecho que iba a renovar con el Real Madrid. Vinicius, me dicen, nunca ha dado el ok a la cifra del Real Madrid. De hecho, consideran que sería absurdo aceptar la propuesta próxima a los 20 millones de euros y que se acerca y mucho a lo que cobra".

El mejor pagado de la plantilla blanca

Además añadió que "quiere cobrar más de 25 millones de euros netos independientemente de lo que cobren otros jugadores. Insiste en que quiere ser el mejor pagado de la plantilla y que la pelota está en el tejado del Real Madrid. Estamos en lo mismo que en los últimos meses, sigue creyendo que debe cobrar lo que merece, ni más ni menos. Por ahora, lo que quieren dejar claro es que el tema de la renovación está aparcado, que tiene que enfriarse la situación y retomarla más adelante, pero la prioridad es descansar, que comience la temporada y ayudar al Real Madrid a ganar un título".