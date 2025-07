Aumenta tensión entre el Real Madrid y Vinicius Junior

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid y Vinicius Junior estuvieron codo con codo en la cima del fútbol mundial el año pasado por estas fechas. El brasileño había llevado a los blancos a su segunda Champions League en tres años y, según informes de la prensa local, parecía encaminarse al Balón de Oro. Un año después, ninguno de los dos parece especialmente entusiasmado con el otro.

Vinicius fue declarado objetivo público del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí el verano pasado, y se reunió con autoridades saudíes la temporada pasada para escuchar su posible oferta. La Cadena SER afirma que, a pesar de haber llegado a un acuerdo para un nuevo contrato, Vinicius ha exigido desde entonces que se le pague la misma cantidad que a Kylian Mbappé.

No se plantea cambiar las condiciones

Una exigencia que no ha sentado bien a los blancos. No tienen previsto modificar el acuerdo que habían pactado con el brasileño, y las relaciones entre el Real Madrid y los agentes de Vinicius se han enfriado. El club no tiene previsto reanudar las conversaciones con Vinicius, a menos que sus agentes lo hagan, hasta 2026, cuando le quedarían 18 meses de contrato. Según la información disponible, solo Florentino Pérez y Vinicius pueden resolver el asunto cara a cara.

Si Vinicius no cede en su postura actual, parece que el club merrengue tiene un plan de contingencia. Esta semana se ha informado de que el Real Madrid ya estaría considerando una buena oferta por Vinicius, y si deja el club, Pérez ya tiene en mente la idea de fichar a Erling Haaland.

¿Presión sobre Vinicius?

Estos informes bien podrían ser un intento del club de presionar a Vinicius para que firme un nuevo contrato. El brasileño puede esperar que los medios locales aumenten la presión sobre él con el paso de los meses, especialmente si su rendimiento no mejora respecto al final de la temporada pasada.